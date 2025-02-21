Пуля отскочила в ее глаз рикошетом: школьница попала в больницу с урока ОБЖ

Сочинские врачи оказывают необходимую помощь 14-летней девочке, которая пострадала на уроке ОБЖ. Школьницу госпитализировали с травмой роговицы, передает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в тире. Ученица образовательного учреждения готовилась к соревнованиям по стрельбе в тире. В какой-то момент одна из пуль неудачно отрикошетила и попала школьнице в глаз.

Через некоторое время на место прибыли медики. Они осмотрели несовершеннолетнюю, а затем приняли решение госпитализировать ее. На данный момент информации о ее состоянии пока нет, однако известно, что жизни молодой пациентки ничего не угрожает. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее под Саратовом 13-летений школьник получил черепно-мозговую травму после удара головой по мячу. Он играл вместе с другими несовершеннолетними в футбол.