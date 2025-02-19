Опубликовано 19 февраля 2025, 18:481 мин.
Мигранта убило прижимным устройством на заводе в Подмосковье
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Мигрант погиб на заводе по производству металлических сеток в подмосковном Подольске. Об этом пишет mk.ru.
По информации источника, ЧП произошло накануне днем. 20-летнего рабочего из Таджикистана убило упавшим прижимным устройством, предназначенным для формирования катушек с проволокой.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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