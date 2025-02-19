Мигранта убило прижимным устройством на заводе в Подмосковье

Мигрант погиб на заводе по производству металлических сеток в подмосковном Подольске. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне днем. 20-летнего рабочего из Таджикистана убило упавшим прижимным устройством, предназначенным для формирования катушек с проволокой.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге молодой рабочий получил удар ковшом на стройке и умер в больнице.

Также сообщалось, что в Ленинградской области строитель оказался в реанимации после падения бетонной плиты.