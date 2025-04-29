В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, 18 человек пострадали

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находились 25 граждан России, 18 из них пострадали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, автобус ехал из аэропорта Антальи в город Сиде. В какой-то момент водитель потерял управление транспортным средством и вывернул руль в сторону кювета в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Автобус упал и столкнулся с теплицей.

Предварительно, кроме пассажиров, пострадал в результате аварии и водитель. Состояние людей, попавших в ДТП, пока не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Дагестане в Сулакском каньоне перевернулась лодка с туристами. Четверо получили различные травмы при падении в ледяную воду, а один человек погиб.

Также недавно под Казанью легковушка с младенцем внутри вспыхнула после аварии. Сообщалось, что ребенка спасло специальное кресло. Никто из находившихся внутри людей не погиб.