В Сулакском каньоне перевернулась лодка с туристами, один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В популярном у туристов Сулакском каньоне в Дагестане прогулочная лодка, на которой находились туристы, опрокинулась и утонула во время поворота. После этого все люди оказались в ледяной воде. Четверо человек получили различные травмы, а еще один человек утонул.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что погибшей оказалась 32-летняя женщина из ДНР. При этом уточняется, что у всех на борту лодки были спасательные жилеты. Билеты на прогулку по каньону стоили около 3 тысяч рублей.

Пострадавших спасатели доставят в городскую больницу. Сообщается, что серьезных травм у них нет - лишь ушибы и царапины.

Ранее мы писали о том, что в Гамбурге убили 58-летнюю писательницу Александру Фрелих.