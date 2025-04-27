Произошло лобовое столкновение: легковушка с младенцем в салоне загорелась после ДТП

Лобовое столкновение двух легковушек под Казанью едва не обернулось гибелью семейства с ребенком. Машину, в которой сидел малыш, охватил огонь, передает Telegram-канал Татарстан-24.

На трассе под Казанью водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Ceed с несовершеннолетним в салоне. Вторая иномарка после удара съехала в кювет и загорелась.

По счастливому стечению обстоятельств, никто из участников ДТП не погиб. Ребенку удалось избежать серьезных травм. Его спасло специальное кресло. После столкновения семья выбралась из салона.

Через некоторое время на место аварии прибыли правоохранители. Они начали административное дело в отношении водителя иномарки, которая выехала на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что летчик-космонавт Александр Полещук попал в серьезное ДТП. Пострадавшего мужчину доставили с места аварии в больницу.