В Тульской области мужчина застрелил 34-летнего друга из-за спора о женщине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

45-летний местный житель увлекается охотой, поэтому он пришел в гости к другу с ружьём. После разговоров о рыбалке и звероловстве мужчины завели тему про общую знакомую. Внезапно их диалог перерос в конфликт. Тогда охотник схватился за ружье и дважды выстрелил приятелю в живот. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили преступника. На допросе мужчина признался, что убитый товарищ стал ему противен. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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