Под Красноярском мужчина застрелил соперника и уплыл от полиции по реке Енисей

В Енисейске уже пять дней ищут мужчину, который настолько не желал сдаваться полиции, что просто уплыл по реке от сотрудников правоохранительных органов. Погоня за ним началась после того, как он застрелил соперника, претендующего на сердце его жены. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным источника, 17 сентября 56-летний сибиряк приревновал супругу к знакомому и не смог совладать со своими чувствами. Сначала они устроили разборки, но затем, когда аргументы закончились, в ход пошло оружие. Выстрелив приятелю в грудь, мужчина попытался скрыться от правосудия на «Ниве», однако по дороге столкнулся с полицией. Началась погоня.

Сдаваться россиянин точно не собирался, поэтому решил идти до конца. Он оторвался от правоохранителей и въехал на машине прямо в реку Енисей. Когда же автомобиль стал тонуть, стрелок выбрался из него и начал уплывать. Больше его не видели.

На протяжении всего это времени полиция вместе с водолазами ищет преступника, но пока все безрезультатно. Пока неизвестно, удалось ли ему в итоге выбраться на берег или нет.

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