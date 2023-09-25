Омич убил двух маленьких сыновей и покончил с собой из-за развода с женой

В Омской области отец убил двух маленьких сыновей, а после лишил жизни и себя. На это он решился из-за жены, которая требовала от него развод. Об этом сообщает Life.ru.

Как стало известно, 36-летний мужчина на протяжении уже полугода участвовал в бракоразводном процессе, инициатором которого была его 30-летняя супруга. Однако расставаться с ней россиянин не хотел. В итоге в один из дней он решил прийти к ней домой и попросить ее вновь сойтись. Женщина предложение не приняла, и тогда ее муж решил расправиться со всеми, находящимися в помещении.

На тот момент в доме была не только супруга подозреваемого, но и ее брат, а также трое сыновей трех, пяти и семи лет и дочка, которой не исполнилось и года. Когда глава семейства начал доставать ружье, его жена схватила малышку и крикнула мальчикам, чтобы они убегали. Но спастись удалось только старшему. Двух других детей отец застрелил. Причем младшего он лишил жизни в комнате, а среднего догнал во дворе. Также был убит и брат женщины. Сама же она вместе с сыном и дочерью скрылась у соседей.

Уже в безопасности россиянке удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов. Они прибыли на место преступления и увидели, что, кроме трех заявленных трупов, есть еще один, а именно самого преступника. После произошедшего он сам лишил себя жизни.

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