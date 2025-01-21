В Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует. Женщина в тот же день обратилась в полицию – насильника задержали.

Подробности сообщает mk.ru.

По его информации, уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего уроженца Узбекистана. Он познакомился с женщиной четыре года назад. Позже они стали проживать в ее квартире с 12-летним сыном, 7-летней дочерью и пожилой матерью. Спустя год у пары родился общий ребенок.

При этом в Узбекистане у мужчины остались семья и двое детей. Он периодически отправлял им деньги.

С недавнего времени женщина стала замечать изменения в поведении старшей дочери: девочка стала замкнутой, начала рано ложиться спать. Пока мать была на работе, дочь написала ей смс, в котором рассказала о насилии со стороны отчима. Мужчина приставал, когда матери девочки не было дома, угрожал несовершеннолетней.

Женщина рассказала, что в последнее время он был агрессивным, мог ударить всех, кроме родной дочери. Россиянка пыталась его выгонять, но тот угрожал выселением.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области отец насиловал дочерей в течение 11 лет.