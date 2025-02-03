«Пихали носки в рот»: мать семерых детей и бывший муж обвинили друг друга в насилии над дочерями

Журналист и многодетная мать Мария Мошарова и ее бывший муж обвинили друг друга в насилии над дочерями. Суд встал на сторону отца.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Супруги судятся несколько лет: сначала делили имущество, потом детей. Родные экс-мужа обвиняют женщину в издевательствах над детьми – она говорит про отца и его сестру то же самое. Многодетную женщину защищают соседи и друзья

Дети тем временем ходят к психологу – такой развод родителей они переживают тяжело.

Юрист Сергей Крюков привел слова детей, те якобы рассказали, что «их связывали колготками, пихали носки в рот». На теле дочерей шрамы – в травмпункте заявили, что это не от кошек.

Суд обязал мать платить алименты, а детей оставил с отцом. Решение еще не вступило в законную силу. Женщина собирается его обжаловать.

Ранее психолог оценил методы воспитания актрисы Анны Хилькевич.