В торговом центре на Арбате женщине зажевало ногу эскалатором до потери сознания

В торговом центре, расположенном на Новом Арбате, женщине зажевало ногу эскалатором. Почувствовав сильную боль, она потеряла сознание.

Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Mash.

Случившееся заметили другие посетители ТЦ – они прибежали на помощь и остановили эскалатор. Затем они достали ногу пострадавшей из механизма.

Женщина пришла в себя, ее здоровью ничто не угрожает, но нога травмирована. На место прибыли оперслужбы.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина сломала ногу на эскалаторе в метро после того, как на нее упал пьяный мужчина. Ее госпитализировали, в больнице диагностировали перелом ноги и ушиб плеча. Нетрезвый мужчина тоже попал в больницу.

До этого в Петербурге двухлетнему ребенку зажало пальцы на эскалаторе в метро. Мальчик упал и попал пальцами между движущимися частями механизма. После оказания помощи в больнице его отпустили домой.