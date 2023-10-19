В Санкт-Петербурге двухлетнему мальчику зажало пальцы на эскалаторе в метро. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По информации источника, ребенок получил травму на станции метро «Звенигородская». Малыш попал двумя пальцами правой руки между движущимися частями эскалатора. Потерпевшего госпитализировали с ушибом.

Известно, что после оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Ранее мы писали о том, что пенсионер из Санкт-Петербурга не смог подняться по эскалатору и попал в больницу. Подробности смотрите в этой статье.

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