В Санкт-Петербурге женщина сломала ногу на эскалаторе из-за пьяного пассажира. Об этом сообщает портал Фонтанка.

19 октября 2023 года 55-летняя женщина получила травму на станции метро «Старая деревня». Как выяснилось, на нее на эскалаторе упал пьяный мужчина. После этого местную жительницу экстренно госпитализировали. У потерпевшей диагностировали перелом ноги и ушиб плеча.

Известно, что нетрезвого мужчину также отправили в больницу.

На данный момент проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что петербуржец с инвалидностью не смог подняться по эскалатору и попал в больницу. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге двухлетнему мальчику зажало пальцы на эскалаторе в метро.