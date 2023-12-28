В торговом центре Екатеринбурга ногу пятилетнего мальчика зажевало на эскалаторе

В торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика. Об этом сообщает E1.ru.

На кадрах из ТЦ видно, как ногу ребенка пытаются извлечь из эскалатора. Очевидцы рассказали, что в момент инцидента мальчик был на эскалаторе один.

По данным источника, в торговый центр вызвали медиков и спасателей. В настоящий момент юный россиянин госпитализирован. Предварительно, у него диагностирован закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. Существует вероятность, что мальчику ампутируют один из пальцев ноги.

В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

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