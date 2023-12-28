В Казани возбудили дело против таксиста, издевавшегося над спящей пассажиркой

В Казани возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий таксиста в отношении пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Татарстан.

Дело расследуют по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

На распространившемся в сети видео можно заметить, что пассажирка заснула на переднем сидении, а шофер, доставив ее до места назначения, начал трогать ее за грудь, снимая происходящее на видео. Предполагается, что мужчина является выходцем из Средней Азии.

Сотрудники СК попросили потерпевшую от действий злоумышленника девушку связаться со следователями. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях, деталях ЧП, а по итогам расследования — о его результатах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию с ножевым ранением после ужина с возлюбленной.

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