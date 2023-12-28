В Екатеринбурге подросток временно лишился зрения после нападения соседа

В Екатеринбурге 17-летний юноша временно ослеп после нападения соседа из-за шума. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, школьник гулял с товарищем, тот позвал парня к себе в гости на улицу Короленко. Примерно в 22:00 подростки находились в подъезде, где громко смеялись. Это не понравилось 45-летнему соседу, который вышел из квартиры и начал кричать на парней. После того, как молодые люди ему ответили, он выстрелил в глаза одного из них перцовым пистолетом.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Сотрудники полиции оперативно нашли и задержали злоумышленника, поскольку он оставил отпечаток своей обуви в подъезде.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 48-летняя местная жительница избила нунчаками двух школьников у себя дома.

Также сообщалось, что в Кемеровской области студент колледжа с ножом напал на троих несовершеннолетних.