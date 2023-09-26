В Томской области мужчина убил мать, сестру и племянника из-за наследства

В Томской области произошло жестокое убийство. Мужчина расправился с членами своей семьи во время спора о наследстве. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, 53-летний россиянин проживал вместе с 76-летний матерью в селе Дзержинском. В один из дней к ним в гости наведались другие родственники. В дом приехала сестра подозреваемого вместе с 17-летним сыном. Во время беседы они подняли тему семейного имущества, заговорили о наследстве. И тогда мужчина вышел из себя.

В разгаре конфликта сельский житель достал автомат и расстрелял из него всю свою семью. Ночь он провел в доме рядом с трупами, а после сообщил в полицию о произошедшем. Его задержали. Теперь ему грозит за убийство трех человек до 20-ти лет колонии.

Ранее в Красногорске мужчина с автоматом открыл огонь по людям около остановки. После этого трех человек пришлось госпитализировать с ранениями, однако все обошлось без жертв.

Также в Воронеже отец пытался зарезать девятимесячную дочь. Объяснять свой жестокий поступок он отказался.