21:19, 25 сентября 2023
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Mash: мужчина с автоматом открыл огонь по людям около остановки в Красногорске
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В Подмосковье мужчина с автоматом открыл огонь по людям. В результате три человека были госпитализированы.
Подробности сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, инцидент произошел около остановки в Красногорске. В результате перепалки мужчина начал стрелять.
Двое мужчин 34 и 42 лет получили пулевые ранения в живот. 32-летнему мужчине выстрелили в ногу. Все доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске подросток выстрелил из пневматического оружия в семилетнего ребенка. Пуля застряла в бедре. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Причины нападения неизвестны. Пострадавший ребенок гулял на детской площадке и не был знаком со стрелком.