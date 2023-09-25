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21:19, 25 сентября 2023
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Mash: мужчина с автоматом открыл огонь по людям около остановки в Красногорске

Mash: мужчина с автоматом открыл огонь по людям около остановки в Красногорске

© Freepik

В Подмосковье мужчина с автоматом открыл огонь по людям. В результате три человека были госпитализированы.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел около остановки в Красногорске. В результате перепалки мужчина начал стрелять.

Двое мужчин 34 и 42 лет получили пулевые ранения в живот. 32-летнему мужчине выстрелили в ногу. Все доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске подросток выстрелил из пневматического оружия в семилетнего ребенка. Пуля застряла в бедре. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Причины нападения неизвестны. Пострадавший ребенок гулял на детской площадке и не был знаком со стрелком.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
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