Mash: мужчина с автоматом открыл огонь по людям около остановки в Красногорске

В Подмосковье мужчина с автоматом открыл огонь по людям. В результате три человека были госпитализированы.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел около остановки в Красногорске. В результате перепалки мужчина начал стрелять.

Двое мужчин 34 и 42 лет получили пулевые ранения в живот. 32-летнему мужчине выстрелили в ногу. Все доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске подросток выстрелил из пневматического оружия в семилетнего ребенка. Пуля застряла в бедре. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Причины нападения неизвестны. Пострадавший ребенок гулял на детской площадке и не был знаком со стрелком.