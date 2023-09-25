В Воронеже мужчина пытался зарезать ножом девятимесячную дочь

В Воронеже 39-летний мужчина хотел зарезать ножом девятимесячную дочь. Малышку уже доставили в реанимацию в одну из местных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ.

Как передают в ведомстве, 24 сентября девятимесячную девочку госпитализировали с телесными повреждениями. На данный момент медики оказывают ей необходимую помощь.

Правоохранители задержали оцта ребенка. Против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство. При этом во время допроса мужчина отказался давать показания, после чего Следственный комитет подал в суд ходатайство о его аресте.

Ранее мы писали, что чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Владимир Муравлев стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла в Хакасии. Спортсмен выехал на встречную полосу и сбил иномарку, за рулем которой была девушка. Ее машину отбросило в сторону, прямо в идущий по дороге автомобиль, водителем которого оказался капитан полиции.