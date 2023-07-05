В Томске ребенок смотрел мультик и застрял головой в металлическом стуле. Об этом сообщает официальная группа областной поисково-спасательной службы .

Известно, что потерпевший находился дома и смотрел мультфильмы. В какой-то момент он облокотился головой на спинку стула и оказался в ловушке между прутьями. Ребенок не мог самостоятельно выбраться, вот почему его родители обратились за помощью к спасателям.

Прибыв на место вызова, сотрудники спасательной службы воспользовались специальным инструментом и разжали прутья. Сообщается, что потерпевшему не потребовалась медицинская помощь.

Ранее мы писали о том, что в Томске трехлетний мальчик застрял ногой в консервной банке из-под фасоли. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что на Камчатке спасатели вызволили трехлетнего мальчика из запертого туалета.