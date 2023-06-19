В Томске трехлетний мальчик застрял ногой в консервной банке из-под фасоли

Трехлетний мальчик застрял ногой в консервной банке. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели Томска».

По данным источника, ребенок засунул ногу в маленькую банку из-под фасоли. Как именно это произошло — пока не уточняется. Семья мальчика, заметив инцидент, незамедлительно обратилась в службу спасения.

Прибыв на место вызова, специалисты освободили ногу потерпевшего без использования специальных инструментов. Сообщается, что медицинская помощь жителю Томска не потребовалась.

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