На Камчатке спасатели вызволили трехлетнего мальчика из запертого туалета

На Камчатке спасатели вызволили трехлетнего ребенка из запертого туалета. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

По данным СМИ, мальчик заперся в туалете, пока его мама была занята другими наследниками. Услышав плач ребенка, родительница попыталась самостоятельно открыть дверь в уборную, но ее попытки не увенчались успехом. Все это привело к тому, что на помощь застрявшему мальчику были вызваны сотрудники МЧС.

Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью отвертки и освободили ребенка. Сообщается, что потерпевшему медицинское обследование не потребовалось.

Ранее мы писали о том, что в Томске трехлетний мальчик застрял ногой в консервной банке из-под фасоли. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у 74-летнего пенсионера почти 3,5 млн рублей.