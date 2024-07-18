В тесной клетке и с глубокими ранами: под Смоленском бизнесмен издевался над медведем ради наживы

Жители Смоленской области просят наказать бизнесмена, издевавшегося над раненным медведем. Так сообщает Life.ru.

Местные утверждают, что в городе Сафонов владелец кафе решил поймать дикого животного и поместить его в маленькую грязную клетку для развлечения посетителей и увеличения дохода.

Однако местные обвинили его в живодерстве. Они попытались убедить предпринимателя выпустить медведя на волю, но услышали лишь отказ. Тогда женщина решила запечатлеть грубое обращение с медведем на камеру и распространить в интернет-пространстве с надеждой на поддержку. Издание опубликовало видео, снятое женщиной, на котором у животного видны гниющие раны, оставленные, как утверждается, хозяином кафе. Жители Смоленской области просят спасти больного бурого медведя и наказать предпринимателя, возбудив при этом уголовное дело.

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