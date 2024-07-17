Готовил суп из кошек: пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных

Серийный маньяк из Перми Михаил Малышев, который питался людьми, собаками и кошками, освободился из тюрьмы и устроился на работу в приют для бездомных животных. Каннибал присматривает за подопечными и получает взамен просроченную еду.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Малышев, еще будучи подростком, питался домашними животными: он готовил суп из кошек, которым чуть не угостил родных. После он начал есть и собак. Первой человеческой жертвой маньяка стала 16-летняя студентка Пермского ПТУ Наталья, которую домой к Михаилу пригласила его возлюбленная Инна. Он изнасиловал и убил девушку, а затем сделал совместно с Инной из нее фарш. Через год каннибал позвал к себе на шашлыки рабочего Антона. Малышев убил его топором, расчленил и тоже сделал из него фарш.

На данный момент 58-летний маньяк живет один, изредка к нему заходит мать. Он работает в приюте для бездомных животных: строит будки для собак, собирает помещения и нарезает мясо. За это Малышев получает в основном просроченную еду. На него не жалуются — говорят, что мужчина трудится добросовестно.

Маньяк расстраивается из-за своего материального положения. Он мечтает работать охранником. Сейчас мужчина находится под административным надзором.

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