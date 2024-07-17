Россиянка пыталась спасти гадюку и оказалась в реанимации

В Подмосковье местная жительница попыталась «выручить» и вернуть в лес гадюку, но попала в реанимацию. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

43-летняя жительница Пушкино, остановившись на заправке, обнаружила на асфальте заблудившуюся змею и захотела помочь ей вернуться обратно в лес. Однако гадюке подобное действие россиянки не понравилось и вместо благодарности укусила «спасительницу» за руку. Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцем.

В тяжелом состоянии «помощницу» доставили в Пушкинскую больницу, где реаниматологи оказали ей своевременную помощь. В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

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