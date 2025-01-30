В Техасе разыскивают 25-летнего мужчину, повторившего ролик Косенко с ребенком

В Техасе разыскивают 25-летнего мужчину, повторившего ролик Сергея Косенко с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Сети появился ролик, на котором мужчина чистит заснеженную машину трехмесячным младенцем. Как выяснилось, повторить видео Сергея Косенко решил житель Техаса. Теперь, по информации источника, он включен в список преступников и разыскивается. Ему грозит лишение родительских прав и, не исключено, что лишение свободы.

Сам Косенко не комментировал ролик последователя. По информации Telegram-канала Светский хроник, блогер, заочно арестованный в России за метание младенца в сугроб, находится в Лондоне на актерском тренинге.

Ранее суд признал бросившего младенца в снег блогера Косенко виновным в пропаганде наркотиков. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бросивший в снег младенца Косенко заявил о любви к России после заочного ареста.