«Люблю Россию»: бросивший младенца в сугроб Косенко вышел на связь после заочного ареста

Блогер Сергей Косенко вышел на связь после новостей о его заочном аресте на 2 месяца. Он поблагодарил поклонников за поддержку и заявил о любви к России.

Обращение к фанатам Косенко опубликовал в личном блоге. Он отрицает то, что снимал видео зимой прошлого года с целью причинения своему сыну тяжкого вреда. Сергей верит, что сможет доказать свою невиновность.

«Люблю Россию и люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх», - написал блогер.

Также Косенко подчеркнул, что сейчас он в полном порядке.

Напомним, что заочно Сергея арестовали из-за видео, которое возмутило многих пользователей год назад. Ради контента он бросил в сугроб двухмесячного сына. Позже Косенко пытался оправдаться, что на самом деле кидал куклу, но ему мало кто поверил.

Ранее появилась информация, что счета блогера Сергея Косенко на 206 млн рублей арестовали.