Суд признал бросившего младенца в снег блогера Косенко виновным в пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы признал блогера Сергея Косенко, в прошлом году оскандалившегося после видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб, виновным в пропаганде наркотиков. Об этом 30 января сообщает РЕН ТВ.

Следствие установило, что ранее мужчина разместил на своем канале в YouTube видео, в котором рассказывал про способы приобретения и употребления наркотических веществ, а также давал последним положительные характеристики. Защита блогера требовала закрыть дело за истечением срока давности, однако судья встал на сторону обвинения.

Как уточняется, протокол о пропаганде наркотиков в отношении Косенко был составлен в сентябре 2024 года.

В октябре блогера объявили в розыск по уголовному делу, его счета на сумму 206 млн рублей арестовали. Косенко обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего из-за нашумевшего в сети ролика, на котором он подбрасывает в воздух своего маленького спящего ребенка и тот приземляется в снег.

Позже блогер вышел на связь, поблагодарил подписчиков за поддержку и заявил, что любит Россию.