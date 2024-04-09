В Театре Музкомедии плотник рухнул с высоты двух метров на дно оркестровой ямы

В Театре Музкомедии плотник сорвался в оркестровую яму и сильно травмировался. Он упал с высоты двух метров. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, днем 8 апреля 67-летний работник культурного учреждения получил тяжелое колото-рваное ранение грудной клетки в результате падения со сцены. После случившегося мужчину доставили в больницу. Он был помещен в реанимацию. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

К слову, до прихода в Театр Музкомедии плотник работал в Михайловском театре.

Ранее в Санкт-Петербурге в реанимацию попал двухлетний ребенок, который выпал из окна на втором этаже. Малыш получил серьезные травмы. Отмечается, что семья, в которой он воспитывается, считается благополучной.

Также недавно в Иркутской области три девочки провалились под лед. Вытащить из ледяной воды детей удалось местным жителям. Их доставили в больницу. Однако одной из пострадавших помочь так и не удалось. Самая младшая школьница скончалась.