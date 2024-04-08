Одна из них скончалась: три девочки провалились под лед в Иркутской области

В городе Иркутской области три девочки провалились под лед. Одна из них скончалась, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Две девочки в возрасте шести и 10 лет провалились под лед в городе Шелехове на реке Олхе. Еще одна восьмилетняя девочка — на реке Белой в поселке Тайтурка Усольского района.

Вытащить двух детей из Олхи удалось местным жителям. Пострадавших доставили в районную больницу, где младшая скончалась. Продолжаются поиски третьей девочки.

Похожий случай произошел в Ленинградской области на Нарвском водохранилище, где нашли тело вмерзшего в лед подростка. Тело юноши направили в морг для выяснения причины смерти.

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