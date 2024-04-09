«Травм у ребенка много»: двухлетний малыш оказался в реанимации после падения из окна

В Санкт-Петербурге пострадал двухлетний ребенок. Он выпал из окна на втором этаже многоквартирного дома. После этого его доставили в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 8 апреля мальчик находился у себя дома на улице Весельная. Кто присматривал за ним, пока неизвестно. Однако есть информация, что его мама находилась в декретном отпуске. По какой-то причине малыш оказался у открытого окна и, не удержавшись, полетел вниз.

Ребенку удалось выжить, но он серьезно пострадал. После случившегося его доставили в больницу, где сразу же направили в реанимационное отделение.

«Травм у ребенка много», - рассказал источник канала.

Отметим, что семья малыша на учете не состоит и считается благополучной. Обстоятельства произошедшего с мальчиком выясняются.

Ранее в Самарской области во время эвакуации перевернулась лодка с детьми. Это произошло, когда небольшое судно врезалось в дерево. В итоге в воде оказались как взрослые, так и несовершеннолетние.