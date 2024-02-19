В Татарстане женщину ударили разбитой бутылкой в горло

В Нижнекамске местную жительницу ударили разбитой бутылкой в горло. Об этом пишет Telegram-канал «Нижнекамск. Новости».

По данным источника, ЧП произошло накануне в одном из дворов на проспекте Мира. Россиянка и компания мужчин громко ругались рядом с автомобилем, периодически используя в своей речи мат. Как отметили очевидцы, в какой-то момент был слышен звук разбившегося стекла, после чего один из оппонентов накинулся на женщину, та схватилась за горло. Вдобавок были слышны крики с просьбой вызвать скорую помощью.

Сотрудники полиции подтвердили факт произошедшего. Уточняется, что с ранениями столкнулся и товарищ пострадавшей жительницы Нижнекамска.

В настоящий момент выясняются все детали ЧП.

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