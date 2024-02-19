Россиянка украла из храма украшения на десятки тысяч рублей на «лечение» сестры

Из Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе женщина похитила украшения, чтобы якобы оплатить лечение сестры. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, россиянке позвонила страдающая диабетом сестра и пожаловалась на отсутствие денег на инсулин. Женщина захотела помочь родственнице и отправилась в симферопольский храм. Там жительница Симферополя обнаружила украшения на иконе «Божья Матерь Владимирская», оставленные прихожанами в качестве пожертвований.

В итоге женщина сняла защитное стекло и дернула за шнурок с драгоценностями. Часть украшений ей удалось украсть, а другая рассыпалась на пол. Затем россиянка пришла в ломбард, где получила за краденное золото 84 тысячи рублей.

Суд назначил воровке наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и девять месяцев. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за кражи.

Ранее стало известно, что в Кирове пожилой преподаватель домогался школьниц-близнецов.

Также мы писали, что в Москве местная жительница скончалась от ожогов, неудачно покурив в вытяжку.