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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 февраля 2024, 11:57
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Россиянка украла из храма украшения на десятки тысяч рублей на «лечение» сестры

Жительница Симферополя похитила из храма украшения на «лечение» сестры.
Россиянка украла из храма украшения на десятки тысяч рублей на «лечение» сестры

© Freepik

Из Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе женщина похитила украшения, чтобы якобы оплатить лечение сестры. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, россиянке позвонила страдающая диабетом сестра и пожаловалась на отсутствие денег на инсулин. Женщина захотела помочь родственнице и отправилась в симферопольский храм. Там жительница Симферополя обнаружила украшения на иконе «Божья Матерь Владимирская», оставленные прихожанами в качестве пожертвований.

В итоге женщина сняла защитное стекло и дернула за шнурок с драгоценностями. Часть украшений ей удалось украсть, а другая рассыпалась на пол. Затем россиянка пришла в ломбард, где получила за краденное золото 84 тысячи рублей.

Суд назначил воровке наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и девять месяцев. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за кражи.

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