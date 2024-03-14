В Татарстане подросток впала в кому после обрушения крыши тамбура в школе

16-летняя девочка в Татарстане впала в кому после обрушения крыши тамбурного помещения школы. Инцидент произошел 13 марта селе Нижнее Чекурское.

Как сообщил источник РЕН ТВ, крыша тамбурного помещения не выдержала тяжести сошедшего снега и обрушилась. Конструкции упали на подростка.

«Конструкции упали на подростка», — сообщает издание.

Пострадавшую увезли в больницу, где она впала в кому. Также у школьницы диагностировали многочисленные переломы и ушиб головного мозга.

Ранее Яна Рудковская рассказала об обрушении крыши в академии «Ангелы Плющенко». Подробнее читайте здесь.

Также мы писали, что в Москве упавший турник проломил голову пятилетнему мальчику. ЧП произошло накануне на улице Софьи Ковалевской. Дошкольник играл на площадке рядом с домом, когда на него упали конструкции гимнастического снаряда. Ребенка доставили в больницу, где медики зафиксировали у него сотрясение мозга, открытую черепно-мозговую травму и рану головы.