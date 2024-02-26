Яна Рудковская рассказала об обрушении крыши в академии «Ангелы Плющенко». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

26 февраля в СМИ появилась информация об обрушении кровли в новом здании академии «Ангелы Плющенко» в Москве. Сообщалось, что часть крыши обвалилась на центр катка из-за скопившегося снега. На льду в момент происшествия никого не было.

Яна Рудковская поспешила прокомментировать новость. Супруга Евгения Плющенко объяснила, что из-за наледи и снега часть крыши прогнулась.

«Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь упал на ледовую арену. Лед застелили, чтобы не повредился», — рассказала она.

По словам Рудковской, все работы проводились вечером, в выходной день. Она подчеркнула, что пострадавших нет.

«Все работы велась в ночное время, и всю ночь мы с Евгением и техслужбами были здесь» — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Рудковская высказалась о кавере песни Кати Лель «Мой мармеладный».