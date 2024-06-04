В Татарстане подростки избили и поставили на колено безногого участника СВО

В казанском поселке Юдино подростки напали на инвалида-участника СВО. Они избили его и заставили встать на колено. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

По информации источника, полученной от родных бойца, несовершеннолетние до него просто «докопались». Они издевались над мужчиной без ноги, а после поставили на колено. Происходящее снималось на камеру, а ролик опубликовали в социальных сетях. Отмечалось, что никакой причины для начала конфликта не было.

После случившегося участник СВО отправился в полицию и снял побои. На данный момент прокуратура проводит проверку.

Ранее в Приморье мать в нетрезвом состоянии избила 16-летнего сына кочергой по голове. Что именно разозлило пьяную женщину, не уточняется.

Также недавно в Набережных Челнах отец нокаутировал трехлетнего сына в День защиты детей за наезд на самокате. Мужчина объяснил, что отреагировал так, потому что якобы «очень испугался за сына».