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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 июня 2024, 14:45
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Шокировал прохожих: отец нокаутировал трехлетнего сына в День защиты детей

Житель Набережных Челнов отправил в нокаут трехлетнего сына в День защиты детей .
Шокировал прохожих: отец нокаутировал трехлетнего сына в День защиты детей

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в Набережных Челнах. За нападение на несовершеннолетнего задержали его отца, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в День защиты детей. Мужчина нокаутировал трехлетнего мальчика, который наехал на него на самокате. Ребенок, не удержался на ногах, и упал на землю.

Свидетелями случившегося стали прохожие. Шокированные люди рассказали обо всем стражам порядка. Они, в свою очередь, оперативно задержали хулигана, которым оказался отец мальчика. Он объяснил поступок тем, что якобы «очень испугался за сына».

Ранее в Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь. У ребенка диагностировали многочисленные ушибы.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
ребенок
отец