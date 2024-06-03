Шокировал прохожих: отец нокаутировал трехлетнего сына в День защиты детей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в Набережных Челнах. За нападение на несовершеннолетнего задержали его отца, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в День защиты детей. Мужчина нокаутировал трехлетнего мальчика, который наехал на него на самокате. Ребенок, не удержался на ногах, и упал на землю.

Свидетелями случившегося стали прохожие. Шокированные люди рассказали обо всем стражам порядка. Они, в свою очередь, оперативно задержали хулигана, которым оказался отец мальчика. Он объяснил поступок тем, что якобы «очень испугался за сына».

Ранее в Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь. У ребенка диагностировали многочисленные ушибы.