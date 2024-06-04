Пьяная россиянка избила сына-подростка кочергой

В Пограничном районе Приморья пьяная местная жительница избила 16-летнего сына кочергой по голове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что ЧП произошло в ноябре минувшего года. Россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла кочергу и нанесла ей несколько ударов по голове мальчика.

В результате подросток получил серьезные травмы. Против жительницы Приморья было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Информация о том, изъяли ли мальчика из семьи, в настоящий момент отсутствует.

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