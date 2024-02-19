В Татарстане футболист любительской команды умер во время матча

Футбольный матч открытой любительской лиги в Казани закончился смертью футболиста. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, ЧП произошло в манеже на улице Патриса Лумумбы. Погибший являлся игроком команды «Аккумуляторы РФ», в середине игры почувствовал недомогание и потерял сознание. Врачи на поле и прибывшая бригада скорой помощи попытались помочь россиянину, он пришел в себя, однако вскоре снова потерял сознание.

В итоге команда вызвала еще одну бригаду, но футболист скончался. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

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