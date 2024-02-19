Телефонные мошенники обманом выманили 1,5 млн рублей у Героя России

Телефонные мошенники обманули 65-летнего Героя России, авиатора Николая Гаврилова на 1,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, в период с 10 по 14 февраля генерал-лейтенанту звонили аферисты, которые представлялись президентом Ассоциации героев РФ, сотрудником Центробанка и работником ФСБ. Злоумышленники убедили мужчину, что он лишится своих сбережений, если не выполнит необходимых указаний. В итоге за четыре банковские операции авиатор перевел на «безопасный счет» 1,5 млн рублей.

Через несколько дней бывший начальник управления авиации ФСБ понял, что стал жертвой мошенников, и написал заявление в полицию. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

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