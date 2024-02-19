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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 февраля 2024, 16:32
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Тренер фитнес-клуба ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию

SHOT: в Москве тренер ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию.
Тренер фитнес-клуба ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию

© Freepik

Фитнес-тренер одного из фитнес-клубов Москвы попала в реанимацию после падения с беговой дорожки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло в спортивном клубе на Семеновской улице. 37-летняя женщина столкнулась с судорожным приступом, вследствие чего упала с беговой дорожки. Во время падения она ударилась головой о блин для штанги.

В результате россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму и эпидуральную гематому. Врачи прооперировали пострадавшую, сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Нижнекамске местная жительница получила удар в горло разбитой бутылкой в ходе ссоры.

Также сообщалось, что в Симферополе женщина украла из храма украшения на «лечение» сестры. Суд приговорил воровку к одному году и девяти месяцам условного заключения.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
фитнес-клуб
травмы