В Свердловской области пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой в реке

В Свердловской области, в Артемовском, нашли мертвой восьмилетнюю девочку, которую объявили пропавшей 19 ноября. Тело малышки достали из реки Бобровка. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как стало известно, школьница перестала выходить на связь вечером минувшего воскресенья около 18:30 по местному времени. А уже спустя час оперуполномоченный обнаружил труп. Он находился в нескольких метрах от берега. По предварительным данным, девочка провалилась под лед и утонула.

Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Пока информацию о смерти ребенка подтвердил глава городского округа. Комментариев от Следственного комитета нет.

Ранее в Тверской области подросток умер, надышавшись дезодорантом. 16-летнего юношу нашли без признаков жизни в доме на Учебной улице в Конаково. Предварительно следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Также стало известно, что в казахском Экибастузе завершились поиски пропавшей семилетней девочки. Ее обнаружили мертвой.