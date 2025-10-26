В Свердловской области мужчина убил жену за то, что она не хотела варить суп. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Убийство произошло еще 17 октября в городе Березовском Свердловской области. Супруги поссорились из-за того, что жена не хотела разделывать курицу для супа. После этого ее муж убил женщину. Он попытался расчленить тело супруги и начал снимать с нее кожу, однако завершить задуманное не смог.

Спустя неделю после убийства мужчина сам пришел в полицию, где рассказал о случившемся. В отношении него возбуждено уголовное дело.

