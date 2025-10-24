Супруги прожили шесть лет в браке и выяснили, что они брат и сестра

На Тайване супруги шесть лет состояли в браке, а потом выяснили, что они двоюродные брат и сестра. Пара расторгла союз, так как браки между родственниками до шестой степени родства там запрещены.

О необычном случае сообщает ETtoday.

Правда вскрылась, когда мужчина проверял регистрацию по месту жительства. Он узнал, что бабушка по материнской линии и бабушка жены были сводными братом и сестрой. Это означало, что они с супругой – родственники.

Пара оформила отношения в 2018 году и не подозревала о семейной связи. После выяснения всех обстоятельств мужчина подал на развод и потребовал признать союз недействительным.

Супруга не возражала против иска и не оспаривала заявление. По закону страны, союзы между родственниками считаются ничтожными с момента заключения.

