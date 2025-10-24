Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла попасть в болото
Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла попасть в болото. Соответствующее мнение выразил отшельник Оджан Наумкин, выросший с родителями в тайге. В Сети мужчину называют Алтайским Маугли.
Его мнение узнал сайт aif.ru.
«Природа очень стихийна. Их могло просто утащить течением, могли попасть в болото», - высказался Наумкин.
Он назвал безалаберность наиболее вероятной причиной исчезновения. Мужчина отметил: нельзя идти туда, где опасно.
Он считает, что исчезновение Усольцевых – это не побег из социума. Также Наумкин опроверг версию, что на семью могли напасть животные.
«Вряд ли с ними что-то могли сделать медведи - тогда бы клочья одежды и вещей, вероятно, заметили бы поисковые отряды», - добавил отшельник.
Напомним, семья из трех человек отправилась в поход 28 сентября. На данный момент они более 20 дней находятся в горах без укрытия. Удалось обнаружить машину Усольцевых. Основная версия их пропажи – несчастный случай.
24 октября сообщалось, что красноярские спасатели снова отправились на поиски. Причиной такого шага стала заявка полиции. Причина, по которой поступил запрос, неизвестна.