Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла попасть в болото

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла попасть в болото. Соответствующее мнение выразил отшельник Оджан Наумкин, выросший с родителями в тайге. В Сети мужчину называют Алтайским Маугли.

Его мнение узнал сайт aif.ru.

«Природа очень стихийна. Их могло просто утащить течением, могли попасть в болото», - высказался Наумкин.

Он назвал безалаберность наиболее вероятной причиной исчезновения. Мужчина отметил: нельзя идти туда, где опасно.

Он считает, что исчезновение Усольцевых – это не побег из социума. Также Наумкин опроверг версию, что на семью могли напасть животные.

«Вряд ли с ними что-то могли сделать медведи - тогда бы клочья одежды и вещей, вероятно, заметили бы поисковые отряды», - добавил отшельник.

Напомним, семья из трех человек отправилась в поход 28 сентября. На данный момент они более 20 дней находятся в горах без укрытия. Удалось обнаружить машину Усольцевых. Основная версия их пропажи – несчастный случай.

24 октября сообщалось, что красноярские спасатели снова отправились на поиски. Причиной такого шага стала заявка полиции. Причина, по которой поступил запрос, неизвестна.