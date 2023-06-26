В Свердловской области мужчина сбежал из машины скорой помощи в домашних тапках

24 июня в Нижнем Тагиле 63-летний Валерий Романов сбежал из скорой помощи в тапках, пока его перевозили из одного медучреждения в другое.

Об этом сообщает E1.ru.

В настоящий момент его разыскивает сын, который обратился в правоохранительные органы. В полиции сообщили, что сбежавшего видели в металлоприемке на улице Красных Зорь. Там же Валерий употреблял алкогольные напитки. У пациента при себе есть мобильный телефон, но он выключен.

Мужчину помогают найти волонтеры. Они сообщили все его особые приметы, а также во что был одет сбежавший.

Ранее мы писали, что в Чите разыскивают 32-летнюю беременную, которая, будучи на восьмом месяце, ушла из роддома и пропала.

Также до этого мы сообщали, что сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать сбежавшего вора из-за его особой приметы. У преступника не было правой руки до локтя.