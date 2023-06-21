В Чите разыскивают беременную на восьмом месяце, которая ушла из роддома и пропала

В Чите женщина на восьмом месяце беременности ушла из роддома и исчезла. Уже третьи сутки ведутся поиски пропавшей.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Забайкальскую региональную общественную организацию «Поисковый отряд имени Кости Долгова».

По предварительным данным, 18 июня 32-летняя женщина ушла из акушерского отделения на улице Курнатовского. После этого пропавшую никто не видел.

В настоящее время ее разыскивают волонтеры.

Ранее мы писали, что жительнице Воркуты на 24-й неделе беременности провели операцию, остановив сердце. У женщины был диагностирован инфаркт миокарда. Операция длилась всю ночь, однако благодаря опытному специалисту удалось успешно сделать протезирование аортального клапана восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование. К счастью, мать и ребенок не пострадали.