Попал на камеру: московские полицейские нашли вора благодаря особой примете

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который украл телефон в Москве. Поймать преступника помогла особая примета – у вора не было руки. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.

К полицейским обратился мужчина, заявив, что у него украли телефон из рюкзака. Момент, когда у жертвы вытащили имущество, попал в объективы камер видеонаблюдения на станции Киевского направления МЖД.

Полицейские нашли злоумышленника по его особой примете – у него не было правой руки до локтя. Преступника задержали на Ярославском вокзале в Москве и доставили в отдел.

Источник утверждает, что 44-летнего инвалида без определенного места жительства уже не раз судили за воровство. По словам задержанного, он потерял руку несколько лет назад, попав под поезд.

В результате следователи арестовали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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