В Свердловской области младенец насмерть замерз в коляске. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на местную газету «Глобус».

По информации источника, трагедия произошла через два дня после выписки мальчика из роддома. Отмечается, что ребенок скончался не от мороза. По предварительным данным, он родился раньше срока, поэтому у него были проблемы со здоровьем.

«Ребенок родился недоношенным. Может быть все что угодно: синдром внезапной смерти, еще какие-то врожденные патологии», — сообщили в отделе по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что семья умершего младенца не состоит на учете в ПДН. Родители погибшего мальчика нигде не работают и живут на пособия. Также они воспитывают шестерых детей.

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