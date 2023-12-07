В Москве 20 детей пострадали после использования антисептика в школе

В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в учреждении. Его принесла одна из учениц. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, второклассница принесла антисептик в учебное заведение в Северном Тушино и поделилась им с одноклассниками. После обработки рук у школьников через некоторое время начали проявляться негативные симптомы, такие как аллергические реакции, головные боли и кашель.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. В настоящее время медицинские работники скорой помощи осматривают пострадавших школьников, которые обратились с жалобами на кашель и покраснения на руках. Помещения были проветрены, и специалисты не выявили превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе.

Ранее мы писали о том, что брянским школьникам пришлось забаррикадироваться в классе после стрельбы ученицы. Согласно предварительным данным, ученица восьмого класса пронесла дробовик и открыла стрельбу. Пресс-служба МВД по Брянской области уточнила, что пострадали пять человек, еще один скончался от полученных ранений, стрелявшая тоже умерла.